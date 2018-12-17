Волинський гончар змайстрував корабель «Москва» з продірявленим бортом

Віктор Дудко виготовив із глини корабель, прототипом якого став крейсер "Москва", що відправся на дно Чорного моря.



Як розповів



На змайстрованому з глини кораблі також видніються дві українські протикорабельні ракети "Нептун", які завдали судну пошкоджень, як це й сталося 13 квітня цього року.



"Просто виникла ідея зробити цей кораблик. Натхнення прийшло, коли наші хлопці затопили "Москву"... І корабель цей був подарований одному нашому луцькому волонтеру, який допомагає хлопцям із ЗСУ", – говорить майстер.



Виріб зроблений з екологічно чистої глини, викопаної в селищі Дубечне Ковельського району, та має забарвлення сірого (металевого) кольору без використання барвників. Зі слів Віктора Дудка, такого кольору кораблику надав природній випал у печі.



"Може виріб мати сірий колір або металік, як говорять, можуть бути розводи, бо вугілля може так розмалювати, а може бути чистий чорний колір. 90 % всієї роботи залежить від випалу, який триває від 12 до 18 годин. Наганяється температура до 1 000 градусів, потім вигрібаються всі вуглинки, закидаються нові дрова в піч і закривається доступ повітря. І ще дві-три доби виріб стоїть і задимлюється", – каже волинянин.



Змайстрований корабель призначений для акваріума, адже має отвори, через які можуть плавати рибки, проте може використовуватися також як і самостійна прикраса в інтер'єрі, – додав гончар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гончар та кераміст із села Липини Луцького районувиготовив із глини корабель, прототипом якого став крейсер "Москва", що відправся на дно Чорного моря.Як розповів Суспільному волинський майстер, над корабликом, висота якого до 40 сантиметрів, чоловік працював у власній майстерні по дві-три години щовечора.На змайстрованому з глини кораблі також видніються дві українські протикорабельні ракети "Нептун", які завдали судну пошкоджень, як це й сталося 13 квітня цього року."Просто виникла ідея зробити цей кораблик. Натхнення прийшло, коли наші хлопці затопили "Москву"... І корабель цей був подарований одному нашому луцькому волонтеру, який допомагає хлопцям із ЗСУ", – говорить майстер.Виріб зроблений з екологічно чистої глини, викопаної в селищі Дубечне Ковельського району, та має забарвлення сірого (металевого) кольору без використання барвників. Зі слів Віктора Дудка, такого кольору кораблику надав природній випал у печі."Може виріб мати сірий колір або металік, як говорять, можуть бути розводи, бо вугілля може так розмалювати, а може бути чистий чорний колір. 90 % всієї роботи залежить від випалу, який триває від 12 до 18 годин. Наганяється температура до 1 000 градусів, потім вигрібаються всі вуглинки, закидаються нові дрова в піч і закривається доступ повітря. І ще дві-три доби виріб стоїть і задимлюється", – каже волинянин.Змайстрований корабель призначений для акваріума, адже має отвори, через які можуть плавати рибки, проте може використовуватися також як і самостійна прикраса в інтер'єрі, – додав гончар.

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