На яку зиму варто очікувати українцям: прогнози синоптиків
Сьогодні, 03:08
Синоптики спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими 2022-2023 років в Україні. За їхніми словами, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Там пояснили, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити висновок, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.
Крім того, ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною. Цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.
Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні сроки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.
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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Там пояснили, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити висновок, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.
Крім того, ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною. Цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.
Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні сроки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.
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