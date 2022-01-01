На яку зиму варто очікувати українцям: прогнози синоптиків

На яку зиму варто очікувати українцям: прогнози синоптиків
Синоптики спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими 2022-2023 років в Україні. За їхніми словами, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Там пояснили, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити висновок, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.

Крім того, ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною. Цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.

Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні сроки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зима, прогнози синоптиків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На яку зиму варто очікувати українцям: прогнози синоптиків
Сьогодні, 03:08
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський
Сьогодні, 02:04
Волинський гончар змайстрував корабель «Москва» з продірявленим бортом
Сьогодні, 01:00
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна отримала NASAMS від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
25 вересень, 23:22
Схожі новини
Як у Луцьку готуються до опалювального сезону. ВІДЕО Як у Луцьку готуються до опалювального сезону. ВІДЕО
23 вересень, 02:17
Луцький геріатричний пансіонат готується до зими: як грітимуть півтори сотні мешканців Луцький геріатричний пансіонат готується до зими: як грітимуть півтори сотні мешканців
15 вересень, 10:05
Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії
02 вересень, 22:04
Переобладнання котлів, заготівля дров: як у Луцьку і на Волині готуються до зими. ВІДЕО Переобладнання котлів, заготівля дров: як у Луцьку і на Волині готуються до зими. ВІДЕО
29 серпень, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На яку зиму варто очікувати українцям: прогнози синоптиків
Сьогодні, 03:08
 0
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський
Сьогодні, 02:04
 0
Волинський гончар змайстрував корабель «Москва» з продірявленим бортом
Сьогодні, 01:00
 0
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна отримала NASAMS від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
25 вересень, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8