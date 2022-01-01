ЗСУ вдарили по 5 складах боєприпасів росіян





Про це у Сергій Братчук.



Склади з боєприпасами знищеили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.



Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 25 вересня Збройні сили України "демілітаризували" базу, штаб і п'ять складів боєприпасів російських окупантів.Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВАСклади з боєприпасами знищеили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію