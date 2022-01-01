ЗСУ вдарили по 5 складах боєприпасів росіян
Сьогодні, 05:14
Протягом 25 вересня Збройні сили України "демілітаризували" базу, штаб і п'ять складів боєприпасів російських окупантів.
Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєприпасами знищеили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.
Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.
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Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєприпасами знищеили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.
Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.
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