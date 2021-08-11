Україна отримала ППО NASAMS від США
Сьогодні, 22:25
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сучасні системи ППО із США.
Про це він сказав у інтерв'ю виданню CBS.
Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.
Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню.
"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.
Але також президент України заявив, що цього замало, щоб покрити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.
Комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав у інтерв'ю виданню CBS.
Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.
Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню.
"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.
Але також президент України заявив, що цього замало, щоб покрити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.
Комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна отримала ППО NASAMS від США
Сьогодні, 22:25
Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови
Сьогодні, 21:18
ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Медіа