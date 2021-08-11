Україна отримала ППО NASAMS від США

Україна отримала ППО NASAMS від США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сучасні системи ППО із США.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню CBS.

Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.

Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.

Але також президент України заявив, що цього замало, щоб покрити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.

Комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

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Теги: ППО, NASAMS, Україна, США
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