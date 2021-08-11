Україна отримала ППО NASAMS від США

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сучасні системи ППО із США.



Про це він сказав у інтерв'ю виданню



Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.



Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню.



"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.



Але також президент України заявив, що цього замало, щоб покрити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.



Комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що Україна отримала сучасні системи ППО із США.Про це він сказав у інтерв'ю виданню CBS Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню."Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.Але також президент України заявив, що цього замало, щоб покрити громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців.Комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

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