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На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів

На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині. Катівня, яку загарбники називали «подвалом», була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана «народна міліція ЛНР».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом.

За інформацією СБУ, рашисти застосовували до в'язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності.
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів

Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів

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Теги: Росія, Україна, війна
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