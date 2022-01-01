Лучанка стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Волинянка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу Сават.
Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту.
Нещодавно у Франції відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават. Участь у чемпіонаті взяли представники з 10 країн, серед яких і Україна.
У складних поєдинках спортсменка з Луцька Анастасія Коновальчук гідно представила Україну та здобула срібну медаль.
Анастасія Коновальчук- асистентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету.
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Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту.
Нещодавно у Франції відбувся чемпіонат Європи з французького боксу Сават. Участь у чемпіонаті взяли представники з 10 країн, серед яких і Україна.
У складних поєдинках спортсменка з Луцька Анастасія Коновальчук гідно представила Україну та здобула срібну медаль.
Анастасія Коновальчук- асистентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету.
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