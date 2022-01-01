Волинянин вдерся до храму і вкрав гроші зі скриньки пожертвувань. ВІДЕО

Сьогодні вночі, 15 вересня, у Луцьку поліція «на гарячому» затримала зловмисника, який проник до будівлі однієї з церков.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Злочинцем виявився 36-річний мешканець села Підгайці. Під час поверхневої перевірки у нього в кишені виявили грошові кошти, котрі він викрав зі скриньки пожертвувань.Викрадені гроші поліцейські вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що напередодні, 14 вересня, він звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України.