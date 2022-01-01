У Львові повідомили про замінування навчальних закладів
Сьогодні, 15:36
У четвер, 15 вересня, у Львові надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
"Так, дійсно надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів у Львові. Вибухотехніки працюють на місці. Вживаються заходити для забезпечення безпеки дітей", - розповіли в прес-службі.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
"Так, дійсно надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів у Львові. Вибухотехніки працюють на місці. Вживаються заходити для забезпечення безпеки дітей", - розповіли в прес-службі.
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