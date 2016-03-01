В Міноборони пригрозили негайним покаранням за «злив» таємної інформації

В Міноборони пригрозили негайним покаранням за «злив» таємної інформації
В Міністерстві оборони України заявляють, що готові реагувати в разі витоку державної таємниці у публічний простір.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у соціальній мережі Facebook.

"За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності. Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати", - заявила Маляр.

Вона заявила, що українці повинні чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї.

"Я би, звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю. Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді - "лідерам думок" і телеграмканалам поки ніхто не повідомив - і це тішить. Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону", - наголосила Маляр.


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Теги: Міноборона, злив інформації
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