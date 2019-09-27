В «Устилузі» псевдостудент намагався підкупити прикордонницю

Учора, 14 вересня, в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили у одного з подорожніх фальшиві документи та задокументували факт надання ним неправомірної вигоди.Про це повідомляють у пресслужбі пресслужба Волинського прикордонного загону.Під час перевірки документів, наданих на паспортний контроль чоловіком, який, нібито слідує на навчання до польського вишу, інспектор прикордонного контролю встановила, що вони фіктивні. Це згодом підтвердив і сам подорожній.Аби безперешкодно виїхати за кордон, чоловік запропонував прикордонниці неправомірну вигоду в розмірі 200 євро. Від незаконної пропозиції інспекторка відмовилася.Факт пропонування хабаря задокументували співробітники внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону.Про використання громадянином підробленого документа та спробу підкупу службової особи прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.