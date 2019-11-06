Задушив господаря будинку: на Камінь-Каширщині волинянина судитимуть за вбивство

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Кам’януха Камінь-Каширського району незаконного проникнення до житла та умисного вбивства (1 ст. 162 та ч. 1 ст. 115 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство встановило, що майже опівночі 3 липня 2022 року раніше судимий чоловік, яким менше року тому умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця, увірвався у житло та задушив господаря помешкання подушкою.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.