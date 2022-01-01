Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Російська крилата ракета, яку сьогодні окупанти випустили по Кривому Рогу, ударила в промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що, попередньо, обійшлося без постраждалих.

«У нас знову ракетна атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили у об’єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються. Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Та у нього нічого не вийде», – написав він.

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