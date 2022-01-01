Премії за заслуги у сфері освіти: кого з волинських педагогів нагородили





Про це передає кореспондентка



Кого нагородити визначали члени постійної комісії з питань освіти та науки у Волиньраді. Серед нагороджених цього року – три директори навчальних закладів та двоє вчителів:



директор комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №9 Луцької міської ради" Олександр Дубина;



директор Маньківського ліцею Затурцівської сільської ради Володимирського району Ігор Кошицький;



вчителька української мови та літератури Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Олена Мазурчук;



директорка ліцею села Риковичі Павлівської сільської ради Володимирського району Зоя Поцілуй;



вчителька англійської мови ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради Олена Головач.



Як зазначила під час засідання комісії керівниця обласного управління освіти та науки Людмила Плахотна, виплату грошових винагород лауреатам Премії у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат буде здійснено опісля скасування бюджетних обмежень, що діють в умовах воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятьох волинських освітян відзначать обласною Премією імені Й. В. Гошовського за заслуги у сфері освіти. Рішення про преміювання та кандидатури 15 вересня підтримали депутати Волинської обласної ради.Про це передає кореспондентка Суспільного Кого нагородити визначали члени постійної комісії з питань освіти та науки у Волиньраді. Серед нагороджених цього року – три директори навчальних закладів та двоє вчителів:директор комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №9 Луцької міської ради"директор Маньківського ліцею Затурцівської сільської ради Володимирського районувчителька української мови та літератури Волинського наукового ліцею Волинської обласної радидиректорка ліцею села Риковичі Павлівської сільської ради Володимирського району Зоя Поцілуй;вчителька англійської мови ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської радиЯк зазначила під час засідання комісії керівниця обласного управління освіти та науки, виплату грошових винагород лауреатам Премії у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат буде здійснено опісля скасування бюджетних обмежень, що діють в умовах воєнного стану.

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