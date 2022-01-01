На Харківщині визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни





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"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Зараз вони в безпеці", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі на Харківщині.Про це повідомили в телеграм-каналі Держприкордонслужби."Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Зараз вони в безпеці", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що в Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейле р.

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