В Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейлер





Його Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов.



Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.



Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.



З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.



Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.



Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.



“Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму “БУЧА”. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі”.



Зйомки кінофільму “БУЧА” заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві 13 вересня представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".Його показали 13 вересня на день міста Буча кінопродюсерта режисерСюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів– громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.“Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму “БУЧА”. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі”.Зйомки кінофільму “БУЧА” заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.

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