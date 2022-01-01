В Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейлер
Сьогодні, 16:38
У Києві 13 вересня представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".
Його показали 13 вересня на день міста Буча кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов.
Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.
Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.
З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.
Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.
Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.
“Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму “БУЧА”. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі”.
Зйомки кінофільму “БУЧА” заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.
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Його показали 13 вересня на день міста Буча кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов.
Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року.
Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі.
З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.
Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.
Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.
“Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур, продюсер фільму “БУЧА”. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі”.
Зйомки кінофільму “БУЧА” заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.
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