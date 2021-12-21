На Волині чоловік незаконно викопав ставок на території національного природного парку

Волинянину, який незаконно викопав ставок на території національного природного парку, оголосили про підозру.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене 46-річним жителем села Залізниця Камінь-Каширського району самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель.За даними слідства, волинянин за відсутності будь-яких законних підстав у листопаді 2020 року зайняв земельну ділянку площею майже 0,4 га на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» за межами села Сваловичі та, знявши за допомогою спецтехніки родючий шар ґрунту, облаштував на ній штучну водойму.Триває досудове розслідування.