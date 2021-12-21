На Волині чоловік незаконно викопав ставок на території національного природного парку

На Волині чоловік незаконно викопав ставок на території національного природного парку
Волинянину, який незаконно викопав ставок на території національного природного парку, оголосили про підозру.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене 46-річним жителем села Залізниця Камінь-Каширського району самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель.

За даними слідства, волинянин за відсутності будь-яких законних підстав у листопаді 2020 року зайняв земельну ділянку площею майже 0,4 га на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» за межами села Сваловичі та, знявши за допомогою спецтехніки родючий шар ґрунту, облаштував на ній штучну водойму.

Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинянин, прокуратура, ставок, Національний природний парк
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