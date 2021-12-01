Мінімальна зарплата з грудня зросте до 6700 гривень
Сьогодні, 16:51
В Україні відбудеться планове збільшення мінімальної заробітної плати вже з 1 грудня цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в середу, 14 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
«Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», - сказав він.
При цьому прем'єр зазначив, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.
Що стосується пенсій, то вони індексуватимуться з 1 березня 2023 року.
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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в середу, 14 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
«Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», - сказав він.
При цьому прем'єр зазначив, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.
Що стосується пенсій, то вони індексуватимуться з 1 березня 2023 року.
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