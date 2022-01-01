Українським біженцям в Польщі нададуть безкоштовно квартири
Сьогодні, 17:05
У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.
Про це повідомляє портал "Наша Польща".
Зазначається, що на реалізацію проєкту Замостя отримало кошти з фондів ЄС. Близько 5 мільйонів злотих виділили у рамках ініціативи Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина допомагає Україні").
Для облаштування 10 тимчасових квартир для українців виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують і створять спеціалізований центр, в якому українські біженці зможуть перебувати до моменту завершення воєнних дійв на території України.
У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.
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Про це повідомляє портал "Наша Польща".
Зазначається, що на реалізацію проєкту Замостя отримало кошти з фондів ЄС. Близько 5 мільйонів злотих виділили у рамках ініціативи Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина допомагає Україні").
Для облаштування 10 тимчасових квартир для українців виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують і створять спеціалізований центр, в якому українські біженці зможуть перебувати до моменту завершення воєнних дійв на території України.
У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.
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