Українським біженцям в Польщі нададуть безкоштовно квартири





Про це повідомляє портал



Зазначається, що на реалізацію проєкту Замостя отримало кошти з фондів ЄС. Близько 5 мільйонів злотих виділили у рамках ініціативи Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина допомагає Україні").



Для облаштування 10 тимчасових квартир для українців виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують і створять спеціалізований центр, в якому українські біженці зможуть перебувати до моменту завершення воєнних дійв на території України.



У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.Про це повідомляє портал "Наша Польща". Зазначається, що на реалізацію проєкту Замостя отримало кошти з фондів ЄС. Близько 5 мільйонів злотих виділили у рамках ініціативи Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина допомагає Україні").Для облаштування 10 тимчасових квартир для українців виділили приміщення, в якому раніше був воєводський осередок медицини праці. Будівлю капітально відремонтують і створять спеціалізований центр, в якому українські біженці зможуть перебувати до моменту завершення воєнних дійв на території України.У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.

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