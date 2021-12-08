У Луцьку знесуть 51 рекламну конструкцію
Сьогодні, 18:15
У Луцьку демонтують 51 зовнішню рекламу – банери, виносні конструкції, щити, світлові бокси.
Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету від 14 вересня.
У цих конструкцій немає дозвільних документів. Всі рекламні банери виявили працівники комунального підприємства під час інспекції вулицями міста.
Серед конструкцій, котрі встановлені без дозволів та потребують демонтажу:
- чотири банери на фасаді будинку та наліпки на вікнах на вулиці Лесі Українки, 52;
- 15 зовнішніх реклам (штендери, щити, прапорці, банери-наклейки) на проспекті Волі, 2, 4, 6, 8, 23;
- шість конструкцій: світловий бокс на фасаді будинку, банери-наклейки на вікнах, рекламні прапорці на вулиці Шопена, 2;
- одна виносна конструкція (штендер) на вулиці Богдана Хмельницького, 38;
- 20 рекламних конструкцій на вулиці Винниченка, 2, 14,16, 23, 25, 45;
- два щити на фасаді будинку на проспекті Соборності, 18
по одному рекламному щиту на вулиці Конякіна, 27А, на вулиці Карпенка-Карого (перед мостом), на вулиці Ковельська, 111, на вулиці Дубнівська, 65;
- два рекламні банери на фасаді будинку на вулиці Ковельська, 5.
Інспектори КП "Луцькреклами" встановили 12 власників рекламних конструкцій, ще чотири – невідомі. У документі зазначили, що власники рекламних засобів проігнорували листи-вимоги про необхідність демонтажу.
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Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету від 14 вересня.
У цих конструкцій немає дозвільних документів. Всі рекламні банери виявили працівники комунального підприємства під час інспекції вулицями міста.
Серед конструкцій, котрі встановлені без дозволів та потребують демонтажу:
- чотири банери на фасаді будинку та наліпки на вікнах на вулиці Лесі Українки, 52;
- 15 зовнішніх реклам (штендери, щити, прапорці, банери-наклейки) на проспекті Волі, 2, 4, 6, 8, 23;
- шість конструкцій: світловий бокс на фасаді будинку, банери-наклейки на вікнах, рекламні прапорці на вулиці Шопена, 2;
- одна виносна конструкція (штендер) на вулиці Богдана Хмельницького, 38;
- 20 рекламних конструкцій на вулиці Винниченка, 2, 14,16, 23, 25, 45;
- два щити на фасаді будинку на проспекті Соборності, 18
по одному рекламному щиту на вулиці Конякіна, 27А, на вулиці Карпенка-Карого (перед мостом), на вулиці Ковельська, 111, на вулиці Дубнівська, 65;
- два рекламні банери на фасаді будинку на вулиці Ковельська, 5.
Інспектори КП "Луцькреклами" встановили 12 власників рекламних конструкцій, ще чотири – невідомі. У документі зазначили, що власники рекламних засобів проігнорували листи-вимоги про необхідність демонтажу.
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