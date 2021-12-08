У Луцьку знесуть 51 рекламну конструкцію





Про це



У цих конструкцій немає дозвільних документів. Всі рекламні банери виявили працівники комунального підприємства під час інспекції вулицями міста.



Серед конструкцій, котрі встановлені без дозволів та потребують демонтажу:



- чотири банери на фасаді будинку та наліпки на вікнах на вулиці Лесі Українки, 52;

- 15 зовнішніх реклам (штендери, щити, прапорці, банери-наклейки) на проспекті Волі, 2, 4, 6, 8, 23;

- шість конструкцій: світловий бокс на фасаді будинку, банери-наклейки на вікнах, рекламні прапорці на вулиці Шопена, 2;

- одна виносна конструкція (штендер) на вулиці Богдана Хмельницького, 38;

- 20 рекламних конструкцій на вулиці Винниченка, 2, 14,16, 23, 25, 45;

- два щити на фасаді будинку на проспекті Соборності, 18

по одному рекламному щиту на вулиці Конякіна, 27А, на вулиці Карпенка-Карого (перед мостом), на вулиці Ковельська, 111, на вулиці Дубнівська, 65;

- два рекламні банери на фасаді будинку на вулиці Ковельська, 5.



Інспектори КП "Луцькреклами" встановили 12 власників рекламних конструкцій, ще чотири – невідомі. У документі зазначили, що власники рекламних засобів проігнорували листи-вимоги про необхідність демонтажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку демонтують 51 зовнішню рекламу – банери, виносні конструкції, щити, світлові бокси.Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету від 14 вересня.У цих конструкцій немає дозвільних документів. Всі рекламні банери виявили працівники комунального підприємства під час інспекції вулицями міста.Серед конструкцій, котрі встановлені без дозволів та потребують демонтажу:- чотири банери на фасаді будинку та наліпки на вікнах на вулиці Лесі Українки, 52;- 15 зовнішніх реклам (штендери, щити, прапорці, банери-наклейки) на проспекті Волі, 2, 4, 6, 8, 23;- шість конструкцій: світловий бокс на фасаді будинку, банери-наклейки на вікнах, рекламні прапорці на вулиці Шопена, 2;- одна виносна конструкція (штендер) на вулиці Богдана Хмельницького, 38;- 20 рекламних конструкцій на вулиці Винниченка, 2, 14,16, 23, 25, 45;- два щити на фасаді будинку на проспекті Соборності, 18по одному рекламному щиту на вулиці Конякіна, 27А, на вулиці Карпенка-Карого (перед мостом), на вулиці Ковельська, 111, на вулиці Дубнівська, 65;- два рекламні банери на фасаді будинку на вулиці Ковельська, 5.Інспектори КП "Луцькреклами" встановили 12 власників рекламних конструкцій, ще чотири – невідомі. У документі зазначили, що власники рекламних засобів проігнорували листи-вимоги про необхідність демонтажу.

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