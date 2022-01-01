У Луцьку патрульні штрафували пішоходів: серед порушників – найбільше пенсіонерів. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Валентин Каштелян.



Людей, котрі переходять дорогу поза пішохідними переходами, каже поліцейський, в місті найбільше в районі проспекту Соборності та Президента Грушевського, на Київському майдані та інколи на проспекті Відродження.



Впродовж години відпрацювання патрульні провели орієнтовно 10 роз'яснювальних бесід та склали дві постанови про порушення. Серед тих, хто отримав штраф – лучанка Олена, яка переходила проїзну частину на Київському майдані між двома переходами.



"Я знаю, що порушила, мене син завжди сварить. Я обходжу, але сьогодні так спішу", – каже жінка.



Коментувати свої дії жінка відмовилася. За перехід дороги у не встановленому місці передбачений штраф у розмірі 255 гривень, – розповіла патрульна поліцейська Єлена Гасюк. До березня 2021 року штраф становив 51 гривню.



"Санкція статті передбачає попередження та накладання штрафу на особу, поліцейський на свій розсуд дивиться, чи вона справді заслуговує покарання у вигляді штрафу чи попередження", – каже поліцейська.



Попередження за перехід дороги в невстановленому місці на проспекті Молоді отримала Людмила. Жінка каже: задумалася і на автоматі перейшла дорогу.



"Я вибачаюся, більше такого не буде. Це перший і останній раз", – говорить жінка.



Постанову про стягнення поліцейські оголосили водію, який припаркував машину й перебіг дорогу у не встановленому місці.



Від початку року патрульні поліцейські в Луцьку склали 2 405 адмінматеріалів на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху, – зазначила речниця Патрульної поліції Волинської області Валентина Мельник. Окрім того, цьогоріч за участі пішоходів трапилося 75 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 16 людей, ще 69 осіб отримали травми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні поліцейські 14 вересня показали, як проводять відпрацювання на дорогах – штрафували пішоходів, які переходили дорогу в невстановлених місцях. Найбільше порушників серед пенсіонерів.Про це розповів Суспільному патрульний поліцейськийЛюдей, котрі переходять дорогу поза пішохідними переходами, каже поліцейський, в місті найбільше в районі проспекту Соборності та Президента Грушевського, на Київському майдані та інколи на проспекті Відродження.Впродовж години відпрацювання патрульні провели орієнтовно 10 роз'яснювальних бесід та склали дві постанови про порушення. Серед тих, хто отримав штраф – лучанка, яка переходила проїзну частину на Київському майдані між двома переходами."Я знаю, що порушила, мене син завжди сварить. Я обходжу, але сьогодні так спішу", – каже жінка.Коментувати свої дії жінка відмовилася. За перехід дороги у не встановленому місці передбачений штраф у розмірі 255 гривень, – розповіла патрульна поліцейська. До березня 2021 року штраф становив 51 гривню."Санкція статті передбачає попередження та накладання штрафу на особу, поліцейський на свій розсуд дивиться, чи вона справді заслуговує покарання у вигляді штрафу чи попередження", – каже поліцейська.Попередження за перехід дороги в невстановленому місці на проспекті Молоді отримала Людмила. Жінка каже: задумалася і на автоматі перейшла дорогу."Я вибачаюся, більше такого не буде. Це перший і останній раз", – говорить жінка.Постанову про стягнення поліцейські оголосили водію, який припаркував машину й перебіг дорогу у не встановленому місці.Від початку року патрульні поліцейські в Луцьку склали 2 405 адмінматеріалів на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху, – зазначила речниця Патрульної поліції Волинської області Валентина Мельник. Окрім того, цьогоріч за участі пішоходів трапилося 75 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 16 людей, ще 69 осіб отримали травми.

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