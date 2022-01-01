Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
У Луцьку 15 вересня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, часом дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центру з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла,
вдень 17-19° тепла.

В області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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