Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня





Про це повідомляють у Волинському обласному центру з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла,

вдень 17-19° тепла.



В області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 15 вересня синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, часом дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центру з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла,вдень 17-19° тепла.В області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.

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