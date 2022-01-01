У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
ДТП сталася близько 20 години біля гіпермаркету «Там Там» на проспекті Соборності, - пише ІА Волинські новини.
Як стало відомо, водій «БМВ» проїхав на жовтий сигнал світлофору. У той час із зустрічної смуги до «Там Таму» повертав «Мерседес». Відтак відбулося зіткнення.
Від удару «Мерседес» розвернуло, а «БМВ» внаслідок зіткнення занесло у поворот до АЗС, де автівка зіткнулась із бусом. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
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ДТП сталася близько 20 години біля гіпермаркету «Там Там» на проспекті Соборності, - пише ІА Волинські новини.
Як стало відомо, водій «БМВ» проїхав на жовтий сигнал світлофору. У той час із зустрічної смуги до «Там Таму» повертав «Мерседес». Відтак відбулося зіткнення.
Від удару «Мерседес» розвернуло, а «БМВ» внаслідок зіткнення занесло у поворот до АЗС, де автівка зіткнулась із бусом. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
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