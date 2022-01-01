У громаді на Волині безкоштовно стерилізують вуличних тварин. ВІДЕО

У громаді на Волині безкоштовно стерилізують вуличних тварин. ВІДЕО
У Ківерцівській громаді Луцького району безплатно стерилізують вуличних і домашніх тварин. Для цього розробили проєкт "Соціальна стерилізація".

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівницю громадської організації "Мокрий носик" Анну Романенко.

З її слів, волонтери виловлюють безпритульних тварин по місту та навколишніх селах. З середини серпня до вересня у громаді стерилізували майже 40 безпритульних собак та котів.

"В селах критична ситуація, взагалі мало хто знає про стерилізацію. Забираємо тварин – для пенсіонерів, інвалідів ця стерилізація теж безкоштовна. Ми їх зловили, завезли, вони пройшли тут карантин, перетримку і ми їх назад відпустили або прилаштували",  говорить Анна Романенко.

Місце, де тримають тварин, орендують. Територія знаходиться на виїзді з міста Ківерці, – розповів волонтер Роман Коваль.

"Тут була відпочинкова зона, але зараз поки тимчасово послуги не надаються. Багато коштів йде на харчування, на протипаразитарні препарати", – каже ківерчанин.

Зараз на перетримці у волонтерів перебуває дев'ятимісячний пес на Кличку "Алтай", який потрапив на Волинь із Харківщини. Собака живе у центрі перетримки два тижні, господарі від тварини не відмовились, – додав Роман Коваль.

"Вони не можуть знайти житло там, де б було йому місце. Він попросив нас приглянути. Він (господар пса – ред.) намагається в міру вільного часу приїжджати, привозить йому смаколики", – каже волонтер.

Зі слів керівниці громадської організації "Мокрий носик" Анни Романенко, тварин годують, лікують та утримують собак на благодійні гроші. Для цього на початку весни створили громадську організацію "Мокрий носик" і відкрили рахунок для збору коштів.

Всього від початку повномасштабної війни в "Мокрому носику" прийняли дев'ять тварин. Окрім Алтая, зараз доглядають ще за двома котами з Сум – Марселем та Саймоном, які поки не можуть жити разом із господарями у найманому житлі.

Анна Романенко говорить: зараз у центрі перетримки тварин перебуває 22 собаки і 29 котів.

Комунального притулку для тварин у Ківерцівській громаді немає, – зазначив начальник відділу комунального господарства Богдан Сурмик. З його слів, для відлову безпритульних тварин Ківерцівська міська рада та КП "Ласка" уклали договір.


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Теги: Ківерці, Волинь, тварини
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