У громаді на Волині безкоштовно стерилізують вуличних тварин. ВІДЕО





Про це повідомляє Анну Романенко.



З її слів, волонтери виловлюють безпритульних тварин по місту та навколишніх селах. З середини серпня до вересня у громаді стерилізували майже 40 безпритульних собак та котів.



"В селах критична ситуація, взагалі мало хто знає про стерилізацію. Забираємо тварин – для пенсіонерів, інвалідів ця стерилізація теж безкоштовна. Ми їх зловили, завезли, вони пройшли тут карантин, перетримку і ми їх назад відпустили або прилаштували",  говорить Анна Романенко.



Місце, де тримають тварин, орендують. Територія знаходиться на виїзді з міста Ківерці, – розповів волонтер Роман Коваль.



"Тут була відпочинкова зона, але зараз поки тимчасово послуги не надаються. Багато коштів йде на харчування, на протипаразитарні препарати", – каже ківерчанин.



Зараз на перетримці у волонтерів перебуває дев'ятимісячний пес на Кличку "Алтай", який потрапив на Волинь із Харківщини. Собака живе у центрі перетримки два тижні, господарі від тварини не відмовились, – додав Роман Коваль.



"Вони не можуть знайти житло там, де б було йому місце. Він попросив нас приглянути. Він (господар пса – ред.) намагається в міру вільного часу приїжджати, привозить йому смаколики", – каже волонтер.



Зі слів керівниці громадської організації "Мокрий носик" Анни Романенко, тварин годують, лікують та утримують собак на благодійні гроші. Для цього на початку весни створили громадську організацію "Мокрий носик" і відкрили рахунок для збору коштів.



Всього від початку повномасштабної війни в "Мокрому носику" прийняли дев'ять тварин. Окрім Алтая, зараз доглядають ще за двома котами з Сум – Марселем та Саймоном, які поки не можуть жити разом із господарями у найманому житлі.



Анна Романенко говорить: зараз у центрі перетримки тварин перебуває 22 собаки і 29 котів.



Комунального притулку для тварин у Ківерцівській громаді немає, – зазначив начальник відділу комунального господарства Богдан Сурмик. З його слів, для відлову безпритульних тварин Ківерцівська міська рада та КП "Ласка" уклали договір.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівській громаді Луцького району безплатно стерилізують вуличних і домашніх тварин. Для цього розробили проєкт "Соціальна стерилізація".Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на керівницю громадської організації "Мокрий носик"З її слів, волонтери виловлюють безпритульних тварин по місту та навколишніх селах. З середини серпня до вересня у громаді стерилізували майже 40 безпритульних собак та котів."В селах критична ситуація, взагалі мало хто знає про стерилізацію. Забираємо тварин – для пенсіонерів, інвалідів ця стерилізація теж безкоштовна. Ми їх зловили, завезли, вони пройшли тут карантин, перетримку і ми їх назад відпустили або прилаштували",  говорить Анна Романенко.Місце, де тримають тварин, орендують. Територія знаходиться на виїзді з міста Ківерці, – розповів волонтер"Тут була відпочинкова зона, але зараз поки тимчасово послуги не надаються. Багато коштів йде на харчування, на протипаразитарні препарати", – каже ківерчанин.Зараз на перетримці у волонтерів перебуває дев'ятимісячний пес на Кличку "Алтай", який потрапив на Волинь із Харківщини. Собака живе у центрі перетримки два тижні, господарі від тварини не відмовились, – додав Роман Коваль."Вони не можуть знайти житло там, де б було йому місце. Він попросив нас приглянути. Він (господар пса – ред.) намагається в міру вільного часу приїжджати, привозить йому смаколики", – каже волонтер.Зі слів керівниці громадської організації "Мокрий носик" Анни Романенко, тварин годують, лікують та утримують собак на благодійні гроші. Для цього на початку весни створили громадську організацію "Мокрий носик" і відкрили рахунок для збору коштів.Всього від початку повномасштабної війни в "Мокрому носику" прийняли дев'ять тварин. Окрім Алтая, зараз доглядають ще за двома котами з Сум – Марселем та Саймоном, які поки не можуть жити разом із господарями у найманому житлі.Анна Романенко говорить: зараз у центрі перетримки тварин перебуває 22 собаки і 29 котів.Комунального притулку для тварин у Ківерцівській громаді немає, – зазначив начальник відділу комунального господарства Богдан Сурмик. З його слів, для відлову безпритульних тварин Ківерцівська міська рада та КП "Ласка" уклали договір.

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