Через ракетний обстріл росіян Кривого Рогу є загроза підтоплення міста

Через ракетний обстріл росіян Кривого Рогу є загроза підтоплення міста
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті російських ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець змінюється щогодини, є загроза підтоплення.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на телеграм-канал заступника керівника Офісу президента.

"Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу. На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину (ймовірно Тимошенко мав на увазі щогодини – ред.). Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів", - написав Кирило Тимошенко.

Тимошенко додав, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Також ведеться спостереження за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

Заступник керівника Офісу президента додав, що ситуація контрольована, а до якнайшвидшої ліквідації загрози залучені всі служби.

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Теги: Кривий Ріг, обстріл, війна, росія
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