Добрі новини від ВолиньPost за 14 вересня
14 вересень, 23:34
Сьогодні ми стали ще на один день ближчі до перемоги. Доля нам неодмінно всміхнеться, це – лише питання часу. Світло неодмінно здолає темряву!
З успіхами ЗСУ на фронті осіння депресія українцям не загрожує. Утім порція добрих новин щовечора не завадить. Наприклад, сьогодні, 14 вересня, ми писали про таке:
У жовтні на кордоні запрацює Е-черга, – Мінінфраструктури
Проєкт "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
У жовтні має запрацювати сайт "Електронна черга перетину кордону". Планується створення спеціального додатка, функціонал якого буде постійно розширюватись.
Росія втратила в Україні вже 53 650 військових
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;
танків – 2180 (+5) од.;
бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;
артилерійських систем – 1290 (+11) од.;
РСЗВ – 311 (+0) од.;
засобів ППО – 167 (+2) од.;
літаків – 246 (+2) од.;
гелікоптерів – 215 (+2) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;
крилатих ракет – 233 (+0) од.;
кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;
спеціальної техніки – 120 (+3) од.
Україна ввійде до зони безкоштовного європейського роумінгу
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
74-річна волинянка вже вісім років в’яже шкарпетки для військових
Жителька Іванич Володимирського району 74-річна Ольга Кідиба – людина з доброю душею і великим серцем. Ось уже 8 років вона в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів.
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Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, – Гуменюк
"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Вона також додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.
Українським біженцям в Польщі нададуть безкоштовно квартири
У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.
У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.
ЗСУ тримають свої позиції на Донбасі і не дають ворогу просунутися вглиб
Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.
Україну приймуть до НАТО за лічені місяці після закінчення війни, – військовий експерт
Після перемоги України у війні, процес вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу триватиме всього кілька місяців.
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З успіхами ЗСУ на фронті осіння депресія українцям не загрожує. Утім порція добрих новин щовечора не завадить. Наприклад, сьогодні, 14 вересня, ми писали про таке:
У жовтні на кордоні запрацює Е-черга, – Мінінфраструктури
Проєкт "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
У жовтні має запрацювати сайт "Електронна черга перетину кордону". Планується створення спеціального додатка, функціонал якого буде постійно розширюватись.
Росія втратила в Україні вже 53 650 військових
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;
танків – 2180 (+5) од.;
бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;
артилерійських систем – 1290 (+11) од.;
РСЗВ – 311 (+0) од.;
засобів ППО – 167 (+2) од.;
літаків – 246 (+2) од.;
гелікоптерів – 215 (+2) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;
крилатих ракет – 233 (+0) од.;
кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;
спеціальної техніки – 120 (+3) од.
Україна ввійде до зони безкоштовного європейського роумінгу
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
74-річна волинянка вже вісім років в’яже шкарпетки для військових
Жителька Іванич Володимирського району 74-річна Ольга Кідиба – людина з доброю душею і великим серцем. Ось уже 8 років вона в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, – Гуменюк
"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Вона також додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.
Українським біженцям в Польщі нададуть безкоштовно квартири
У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.
У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.
ЗСУ тримають свої позиції на Донбасі і не дають ворогу просунутися вглиб
Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.
Україну приймуть до НАТО за лічені місяці після закінчення війни, – військовий експерт
Після перемоги України у війні, процес вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу триватиме всього кілька місяців.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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