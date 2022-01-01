Добрі новини від ВолиньPost за 14 вересня

Сьогодні ми стали ще на один день ближчі до перемоги. Доля нам неодмінно всміхнеться, це – лише питання часу. Світло неодмінно здолає темряву!З успіхами ЗСУ на фронті осіння депресія українцям не загрожує. Утім порція добрих новин щовечора не завадить. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Проєкт "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.У жовтні має запрацювати сайт "Електронна черга перетину кордону". Планується створення спеціального додатка, функціонал якого буде постійно розширюватись.З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;танків – 2180 (+5) од.;бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;артилерійських систем – 1290 (+11) од.;РСЗВ – 311 (+0) од.;засобів ППО – 167 (+2) од.;літаків – 246 (+2) од.;гелікоптерів – 215 (+2) од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;крилатих ракет – 233 (+0) од.;кораблів/катерів – 15 (+0) од.;автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;спеціальної техніки – 120 (+3) од.Глава Єврокомісіїзаявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.Жителька Іванич Володимирського району 74-річна– людина з доброю душею і великим серцем. Ось уже 8 років вона в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів."Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня УкраїниВона також додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.У польському місті Замостя, що в Люблінському воєводстві, створять центр тимчасового перебування для біженців з України, який планують відкрити наприкінці наступного року. Проживання тут для біженців з України буде безкоштовним.У 10 квартирах проживатимуть до 40 людей — переважно жінки з дітьми. В осередку також буде доступною, серед іншого, дитяча ігрова кімната, пральня з сушаркою, загальна кімната, кабінети фахових психолога, юриста та перекладача.Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.Після перемоги України у війні, процес вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу триватиме всього кілька місяців.