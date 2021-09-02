У жовтні на кордоні запрацює Е-черга, – Мінінфраструктури
Сьогодні, 03:23
Проєкт "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Перевізникам презентовано проєкт "Електронна черга перетину кордону" на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Система дозволятиме попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватись в електронну чергу можна буде через спеціальний сайт, який ще у розробці і в тестовому режимі запрацює вже у жовтні.
"Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації", — прокоментував заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.
Система електронної черги буде інтегрована з базами даних Митниці та Прикордонної Служби. Це потрібно, щоб виділити окремі авто в пріоритетну чергу.
"Йдеться про автомобілі, які везуть продукти, які швидко псуються. Що саме їде на кордон у кожній автівці система буде дізнаватись з митної декларації. Крім того, людське втручання в систему виключено повністю. Жодного ручного регулювання черги не буде", — зазначив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.
Зазначається, що "Електронна черга перетину кордону" буде безкоштовною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде необов'язково.
"Де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь", — вказується у повідомленні Мінінфраструктури.
Спочатку система буде впроваджена лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі пункти пропуску.
У жовтні має запрацювати сайт "Електронна черга перетину кордону". Планується створення спеціального додатка, функціонал якого буде постійно розширюватись.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Перевізникам презентовано проєкт "Електронна черга перетину кордону" на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Система дозволятиме попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватись в електронну чергу можна буде через спеціальний сайт, який ще у розробці і в тестовому режимі запрацює вже у жовтні.
"Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації", — прокоментував заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.
Система електронної черги буде інтегрована з базами даних Митниці та Прикордонної Служби. Це потрібно, щоб виділити окремі авто в пріоритетну чергу.
"Йдеться про автомобілі, які везуть продукти, які швидко псуються. Що саме їде на кордон у кожній автівці система буде дізнаватись з митної декларації. Крім того, людське втручання в систему виключено повністю. Жодного ручного регулювання черги не буде", — зазначив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.
Зазначається, що "Електронна черга перетину кордону" буде безкоштовною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде необов'язково.
"Де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь", — вказується у повідомленні Мінінфраструктури.
Спочатку система буде впроваджена лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі пункти пропуску.
У жовтні має запрацювати сайт "Електронна черга перетину кордону". Планується створення спеціального додатка, функціонал якого буде постійно розширюватись.
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