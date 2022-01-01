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Кремль просив у Києва відновити переговори після успішного контрнаступу ЗСУ, але йому відмовили, – Стефанішина

Кремль просив у Києва відновити переговори після успішного контрнаступу ЗСУ, але йому відмовили, – Стефанішина
Цими днями російські офіційні особи зверталися до України з пропозицією відновити переговори, але Київ не пішов на це.

Про це заявила в інтерв’ю France24 віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Громадське.

Вона зазначила, що після успішного звільнення майже усієї Харківщини Україна має більше важелів впливу і почне переговори з Росією лише після того, як досягне своїх військових цілей. Посадовця додала, що росіяни зараз пропонують переговори, щоб зупинити просування ЗСУ.

Стефанішина назвала контрнаступ поворотним моментом не лише у російському повномасштабному вторгненні, що розпочалося 24 лютого, а й загалом у війні, що почалася навесні 2014.

Вона висловила впевненість, що усі окуповані території, включно з Кримом, повернуться під контроль України.

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Теги: Переговори, Ольга Стефанішина, контрнаступ ЗСУ
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