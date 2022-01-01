Чкаловське і Вовчанськ – вдома: добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня

У наших воїнів – перемога за перемогою. Дякуємо кожному та кожній, хто бореться за незалежність. Ви – нереальні!А ми традиційно нагадуємо про добрі новини. На щастя, щодня позитивних звісток у нас – чимало. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Відповідну оцінку надає український Forbes з огляду на дані, надані Генеральним штабом.Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн дол), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн дол) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн дол).35-річний лейтенант 14-ї ОМБргероїчно відзначився у кількох боях – зокрема на Київщині, коли йому разом із побратимами вдалось розбити колону ворога, не допустивши її просунення у напрямку Житомира, а також на Миколаївщині, де під час відступу прийняв бій на себе та отримав важкі поранення.Найближчим часом Ігор готується до протезування та реабілітації в одній із німецьких клінік, що вдасться реалізувати завдяки партнерству міст Володимира та Цвікау. А після того, як повністю стане на ноги, не полишає надії повернутись до лав ЗСУ.Відтепер українські біженці, не зобов'язані сплачувати податки та подавати декларацію."Від сплати податків звільняються підприємці, які залишили Україну після 24 лютого та працюють за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до вимушеного переїзду", – зауважують у Литовській податковій інспекції.До того ж, видання спростовує заяву МО РФ про нібито "тактичний відступ". Лінія оборони РФ "просто обвалилась", а солдати порозбігалися.Під час "дезорганізованого відступу" окупанти кидали техніку й тонни боєприпасів напризволяще.З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 53300 солдатів. Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 53300 (+350) осіб;танків - 2175 (+7);бойових броньованих машин - 4662 (+22);артилерійських систем - 1279 (+10);РСЗВ - 311 (+0);засобів ППО - 165 (+3);літаків - 244 (+1);гелікоптерів - 213 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);крилатих ракети - 233 (+17);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);спеціальної техніки - 117 (+0).Лише до початку повномасштабного вторгнення «госпітальєри» врятували понад 2700 українських бійців. У липні 2022 року ця цифра сягнула п’яти тисяч.З травня 2022 року до батальйону приєдналася і рожищанка«Я пам’ятаю перший день важких боїв, коли було багато поранених. І ми просто не встигали всіх вивозити. Нас просто перепиняли біля найближчого пункту. І було дуже важко, коли ми вивозили першого «двохсотого», – ділиться Іванка.На «передку» волонтери працюють місяць, наступний – відпочивають. Екіпаж «госпітальєрів» – чотири людини: водій, вогневик, парамедик і медик. Кожен з них може надати медичну допомогу.Бійці Державної прикордонної служби опублікували відео зі звільненого від російських окупантів Вовчанська, що на Харківщині. Воїни уже прибрали залишки російського непотребу в місті.ЗСУ з великою ймовірністю збили перший іранський ударний безпілотник, який використовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.«Місцеві підлітки, яких зустрічаємо в населеному пункті першими, з осторогою вітаються «Слава Україні!», і, здається, затримують подих, чекаючи нашої відповіді…-Героям Слава! Як справи, хлопці? – малі непомітно зітхають з неймовірним полегшенням, - ми справді «НАШІ» - розповідають військові.