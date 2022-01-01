ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів

ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 53300 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:

особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 2175 (+7);
бойових броньованих машин - 4662 (+22);
артилерійських систем - 1279 (+10);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 165 (+3);
літаків - 244 (+1);
гелікоптерів - 213 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);
крилаті ракети - 233 (+17);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);
спеціальної техніки - 117 (+0).




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Теги: Росія, Україна, війна
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