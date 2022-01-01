ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:



особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2175 (+7);

бойових броньованих машин - 4662 (+22);

артилерійських систем - 1279 (+10);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 165 (+3);

літаків - 244 (+1);

гелікоптерів - 213 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);

крилаті ракети - 233 (+17);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);

спеціальної техніки - 117 (+0).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 53300 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;танків - 2175 (+7);бойових броньованих машин - 4662 (+22);артилерійських систем - 1279 (+10);РСЗВ - 311 (+0);засоби ППО - 165 (+3);літаків - 244 (+1);гелікоптерів - 213 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);крилаті ракети - 233 (+17);кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);спеціальної техніки - 117 (+0).

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