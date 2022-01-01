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Тисячі російських солдатів потрапили в полон ЗСУ, є й високопоставлені офіцери, – Die Welt

Тисячі російських солдатів потрапили в полон ЗСУ, є й високопоставлені офіцери, – Die Welt
У ході контрнаступу ЗСУ в Харківській області тисячі російських солдатів потрапили в полон, серед полонених є високопоставлені офіцери.

Про це йдеться у публікації німецького Die Welt, пише УНІАН.

Видання спростовує заяву МО РФ про нібито "тактичний відступ". Лінія оборони РФ "просто обвалилась", а солдати порозбігалися.

Під час "дезорганізованого відступу" окупанти кидали техніку й тонни боєприпасів напризволяще.

Москва, своєю чергою, готувалась до наступу ЗСУ на півдні, тому не переймалась доукомплектуванням своїх позицій під Харковом.

риває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. Протягом 12 вересня відбито атаки ворога у районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутського, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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