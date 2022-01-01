Курс валют у Луцьку 13 вересня

Курс валют у Луцьку 13 вересня
13 вересня готівковий курс долара становить 41.55.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.90, а продають за – 41.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тисячі російських солдатів потрапили в полон ЗСУ, є й високопоставлені офіцери, – Die Welt
Сьогодні, 09:40
Частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ, – Пентагон
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 13 вересня
Сьогодні, 09:00
На звільнених українських територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, скоєних росіянами, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
У Луцьку закупили шкільну форму для дітей переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 12 вересня Курс валют у Луцьку 12 вересня
12 вересень, 09:13
Курс валют у Луцьку 9 вересня Курс валют у Луцьку 9 вересня
09 вересень, 09:08
Курс валют у Луцьку 8 вересня Курс валют у Луцьку 8 вересня
08 вересень, 09:15
Курс валют у Луцьку 6 вересня Курс валют у Луцьку 6 вересня
06 вересень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:55
 0
Тисячі російських солдатів потрапили в полон ЗСУ, є й високопоставлені офіцери, – Die Welt
Сьогодні, 09:40
 0
Частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ, – Пентагон
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 13 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
На звільнених українських територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, скоєних росіянами, – Генштаб
Сьогодні, 08:55
 0
Медіа
відео
1/8