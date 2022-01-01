У Луцьку закупили шкільну форму для дітей переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Центрі взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб у Луцьку пропонують шкільну форму та блузки для школярок початкових класів, а також одяг для вагітних.
Про це повідомляє Суспільне.
Виконувачка обов'язків начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськради Людмила Носкова розповіла, що речі переселенці можуть обрати у двох соціальних вітринах, які запрацювали 7 вересня.
Увесь одяг новий, його закупив один із місцевих підприємців, – говорить посадовиця.
"Цю форму можуть отримати як і внутрішньо переміщені особи, тобто, сім’ї, які переїхали в нашу територіальну громаду, так і можуть отримати соціально незахищені верстви населення – мешканці нашого міста", – зазначила Людмила Носкова.
Прийшла до соціальної вітрини за шкільною формою дитині 28-річна переселенка Катерина. Жінка 5 вересня приїхала до Луцька з Донеччини з двома дітьми. Її семирічна донька вже навчається у другому класі луцької школи № 5.
"Форми в нас немає. Хотіла якийсь сарафан чи юбку, щоб якось так вона йшла. Але не можу без неї розмір вибрати. Вона худенька така. Візьму її – прийдемо і будемо вибирати", – каже жінка.
За теплим одягом собі та дитині до Центру взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб у РАЦСІ прийшла переселенка Яна з дев'ятирічним сином. Жінка приїхала до Луцька з Луганської області у квітні. З того часу за потреби навідується у волонтерський пункт.
"Шкільної форми не потребуємо, бо дистанційно навчається дитина. Але деякі речі – тепліші кофтини, що змогли, знайшли. Люди дуже привітні. І навіть сусіди, де ми оселилися, всі допомагають, хто чим може", – додала переселенка.
Одяг для вагітних – у волонтерському пункті. Суспільне Луцьк
З часу роботи соціальних вітрин у Луцьку роздали більше пів сотні комплектів шкільної форми тим родинам, які цього потребують, – додала виконувачка обов'язків начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськради Людмила Носкова.
Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб у Луцькому РАЦСІ працює щобудня з 9:00 до 18:00.
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Про це повідомляє Суспільне.
Виконувачка обов'язків начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськради Людмила Носкова розповіла, що речі переселенці можуть обрати у двох соціальних вітринах, які запрацювали 7 вересня.
Увесь одяг новий, його закупив один із місцевих підприємців, – говорить посадовиця.
"Цю форму можуть отримати як і внутрішньо переміщені особи, тобто, сім’ї, які переїхали в нашу територіальну громаду, так і можуть отримати соціально незахищені верстви населення – мешканці нашого міста", – зазначила Людмила Носкова.
Прийшла до соціальної вітрини за шкільною формою дитині 28-річна переселенка Катерина. Жінка 5 вересня приїхала до Луцька з Донеччини з двома дітьми. Її семирічна донька вже навчається у другому класі луцької школи № 5.
"Форми в нас немає. Хотіла якийсь сарафан чи юбку, щоб якось так вона йшла. Але не можу без неї розмір вибрати. Вона худенька така. Візьму її – прийдемо і будемо вибирати", – каже жінка.
За теплим одягом собі та дитині до Центру взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб у РАЦСІ прийшла переселенка Яна з дев'ятирічним сином. Жінка приїхала до Луцька з Луганської області у квітні. З того часу за потреби навідується у волонтерський пункт.
"Шкільної форми не потребуємо, бо дистанційно навчається дитина. Але деякі речі – тепліші кофтини, що змогли, знайшли. Люди дуже привітні. І навіть сусіди, де ми оселилися, всі допомагають, хто чим може", – додала переселенка.
Одяг для вагітних – у волонтерському пункті. Суспільне Луцьк
З часу роботи соціальних вітрин у Луцьку роздали більше пів сотні комплектів шкільної форми тим родинам, які цього потребують, – додала виконувачка обов'язків начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськради Людмила Носкова.
Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб у Луцькому РАЦСІ працює щобудня з 9:00 до 18:00.
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