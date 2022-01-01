Литва звільнила українських підприємців-біженців від податків
Сьогодні, 06:31
Литва дозволила українським фізичним особам – підприємцям не сплачувати податки, якщо вони працюють за старими контрактами.
Українські біженці, не зобов'язані сплачувати податки та подавати декларацію. Про це повідомляє "Газета uа", посилаючись на Литовську податкову інспекцію.
"Від сплати податків звільняються підприємці, які залишили Україну після 24 лютого та працюють за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до вимушеного переїзду", – йдеться у повідомленні.
Якщо українці уклали нові контракти вже в Литві, вони повинен платити податки в країні.
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Українські біженці, не зобов'язані сплачувати податки та подавати декларацію. Про це повідомляє "Газета uа", посилаючись на Литовську податкову інспекцію.
"Від сплати податків звільняються підприємці, які залишили Україну після 24 лютого та працюють за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до вимушеного переїзду", – йдеться у повідомленні.
Якщо українці уклали нові контракти вже в Литві, вони повинен платити податки в країні.
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