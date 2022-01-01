Волинянин, який пораненим прикривав побратимів і зупинив колону росіян, реабілітуватиметься в Німеччині. ВІДЕО

Старший лейтенант 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Ігор Скучинський, який за бойові подвиги був нагороджений двома орденами, поїде на реабіітацію до Німеччини.Про це повідомили у Новововолинській міській раді.35-річний лейтенант 14-ї ОМБр Ігор Скучинський героїчно відзначився у кількох боях – зокрема на Київщині, коли йому разом із побратимами вдалось розбити колону ворога, не допустивши її просунення у напрямку Житомира, а також на Миколаївщині, де під час відступу прийняв бій на себе та отримав важкі поранення.Подвиг захисника був відзначений. Переживши після поранення дві клінічні смерті, в результаті травм Ігор втратив ліву ногу. В його тілі досі лишається 10 уламків, а пересуватись молодий чоловік вчиться на тренувальному протезі. Та попри це боєць не втрачає оптимізму і регулярно відвідує тренування у спортивній залі клубу «Любарт», що у Володимирі. Саме тут до 2017 року, доки не підписав контракт на військову службу, п’ятикратний чемпіон Волині та тричі чемпіон України працював тренером із гирьового спорту. До слова, на базі клубу “Любарт” військовослужбовці, які отримали поранення, мають можливість проходити часткову реабілітацію.Найближчим часом Ігор Скучинський готується до протезування та реабілітації в одній із німецьких клінік, що вдасться реалізувати завдяки партнерству міст Володимира та Цвікау. А після того, як повністю стане на ноги, не полишає надії повернутись до лав ЗСУ. Про спорт, військову службу та те, чому Україна обов’язково переможе, дивіться у відеоінтерв’ю з Ігорем Скучинським.