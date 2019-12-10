Волиняни возять воду далекобійникам, які стоять у довжелезній черзі перед «Ягодином»

На Волині представники місцевої державної влади та органів самоврядування Волині допомагають далекобійникам, які стоять у черзі на перетин кордону біля пункту пропуску "Ягодин".Про це повідомляють волинські митники.Питну воду для далекобійників досталяють працівники "Ковельводоканалу". Допомагають водіям і рятувальники 24-о Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове Ковельського району, які безкоштовно підвозять бутильовану воду та допомагають з іншими проблемами.Завжди відгукуються на необхідність залатати пошкоджені фурами вибоїни волинські автодорожники. Постійно врегульовує негаразди побуту в автокабінах Вишнівська громада Ковельського району, а нещодавно - облаштувала тимчасові укриття на випадок повітряної тривоги.Митники стверджують, що підтримують, сприяють, патрулюють, забезпечують усім необхідним водіїв і представники багатьох інших структур Волині."На Волинській митниці акредитовано понад 5 тисяч учасників зовнішньо-економічної діяльності з усіх (крім АР Крим) регіонів України. Їхню продукцію доставляють до іноземних партнерів міжнародні перевізники. Асоціація (АсМАП) об`єднує понад три тисячі операторів, які використовують для перевезень вантажів понад тридцять тисяч ТЗ. Від учасників ЗЕД, тисяч далекобійників, що нині стоять у чергах на західному кордоні та від колективу митниці дякуємо представникам місцевої державної влади та органам самоврядування Волині за постійну та вчасну допомогу, за оперативне вирішення викликів воєнного стану та надійне партнерство", - йдеться у подячному дописі митників.