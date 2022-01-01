Шахраї видурили у довірливої волинянки 200 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
У Нововолинську впродовж тижня правоохоронці зареєстрували понад сім випадків шахрайств. Найбільша сума, яку втратила одна з потерпілих, сягає 200 тис. гривень. Жінці з невідомого номеру повідомили про проблеми з карткою, після чого з усією необхідною інформацією зняли вказані гроші.
Як встановили працівники поліції, злочинець у момент інциденту перебував на окупованій території. Окрім цього, за останні декілька днів правоохоронці зареєстрували й інші випадки шахрайств: купівля чи продаж в інтернеті, надання соцдопомоги, збір коштів для близького родича з певних обставин, - пише БУГ.
Побачивши оголошення у соціальній мережі, мешканець селища Благодатне замовив дрова за досить низькою ціною. За домовленістю товар повинні були привезти з іншої області, після переказу коштів у сумі 9 тис. гривень від потерпілого, покупець зник.
В.о. керівника сектору дізнання Нововолинського відділення поліції №1 Вадим Сватко зазначив, що вартість представленої продукції, яку пропонують псевдопродавці, значно менша від вартості на місцевих ринках. У результаті люди звертаються по вигідних їм оголошеннях в інтернеті та стають жертвами шахрайств.
У більшості випадків особи, які здійснюють такий продаж, перебувають у місцях позбавлення волі, на окупованих територіях України та інших областей.
Як додав керівник Нововолинського відділення поліції Олег Бончак, зараз шахраї намагаються використовувати різноманітні способи ввести людей в оману. Вони ж опубліковують оголошення про продаж у місцевих фейсбук-спільнотах з допомогою фейкових сторінок.
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Як встановили працівники поліції, злочинець у момент інциденту перебував на окупованій території. Окрім цього, за останні декілька днів правоохоронці зареєстрували й інші випадки шахрайств: купівля чи продаж в інтернеті, надання соцдопомоги, збір коштів для близького родича з певних обставин, - пише БУГ.
Побачивши оголошення у соціальній мережі, мешканець селища Благодатне замовив дрова за досить низькою ціною. За домовленістю товар повинні були привезти з іншої області, після переказу коштів у сумі 9 тис. гривень від потерпілого, покупець зник.
В.о. керівника сектору дізнання Нововолинського відділення поліції №1 Вадим Сватко зазначив, що вартість представленої продукції, яку пропонують псевдопродавці, значно менша від вартості на місцевих ринках. У результаті люди звертаються по вигідних їм оголошеннях в інтернеті та стають жертвами шахрайств.
У більшості випадків особи, які здійснюють такий продаж, перебувають у місцях позбавлення волі, на окупованих територіях України та інших областей.
Як додав керівник Нововолинського відділення поліції Олег Бончак, зараз шахраї намагаються використовувати різноманітні способи ввести людей в оману. Вони ж опубліковують оголошення про продаж у місцевих фейсбук-спільнотах з допомогою фейкових сторінок.
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