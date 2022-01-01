13 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець(на фото).Також особисте свято відзначають адвокатта депутат Луцької міської радиІменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.Сьогодні також – День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 – два у восьмому ступені – обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.