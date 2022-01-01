Про деморалізацію рашистів і успіхи ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 12 вересня

Понеділок завершуємо добрими новинами. А дійсно приємні інфоприводи маємо завдяки нашим ЗСУ! Вони ‒ справжні супергерої та супергеройки!Сьогодні,, ми писали про таке:З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів. Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;танків - 2168 (+14);бойових броньованих машин - 4640 (+23);артилерійських систем - 1269 (+6);РСЗВ - 311 (+0);засобів ППО - 162 (+0);літаків - 243 (+1);гелікоптерів - 213 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);крилатих ракет - 216 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);спеціальної техніки - 117 (+0).Які ж круті ЗСУ! Український прапор встановили над селом Куземівка Луганської області. Тепер на воїнів чекає сусідня Сватівщина."Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації"Князівських велетів-танкістів, нестримну міць і силу нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, з нагоди Дня танкістів на фронтових рубежах нагородили державними та відомчими нагородами, відзнаками командира Князівської бригади.Вітаємо побратимів! Пишаємось вами! Знаємо, з вами переможемо!Героям Слава!" - йдеться на сторінці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорить 20-річний гранатометник.Кинуті своїми командирами напризволяще загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.Юна волинянказдобула "срібну" нагороду щорічного міжнародного чемпіонату з боксу серед жінок.У складі збірної команди України у вазі 75 кг виступала вихованка Любомльської ДЮСШ, учениця ВО ШВСМ Анастасія Саранюк та здобула срібну нагороду.Загалом українська збірна завоювала перше загальнокомандне місце.Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.Іванна, позивний «Посейдон», - начальник медичної служби одного з окремих батальйонів 10-ої окремої бригади територіальної оборони Волині.Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно із силами ССО «Азов» Харкова зачистили населені пункти на північному сході Харківської області від російських військових.