ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині





Про це Сергій Гайдай.



Прапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове.



"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український прапор встановили над селом Куземівка Луганської області.Про це заявив очільник Луганської ОВАПрапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове."Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації регіону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію