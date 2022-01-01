ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині

ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині
Український прапор встановили над селом Куземівка Луганської області.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Прапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове.

"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації регіону.

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Теги: Куземівка, Луганщина
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