ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині
Сьогодні, 11:10
Український прапор встановили над селом Куземівка Луганської області.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Прапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове.
"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації регіону.
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Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Прапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове.
"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації регіону.
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