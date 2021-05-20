Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої
Сьогодні, 10:55
62 набої калібром 9 мм намагався вивезти "зеленим коридором" у Польщу громадянин України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Однак його спробу було припинено фахівцями боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску "Устилуг-Зосін".
Набої виявлено без ознак приховування у ніші передніх дверей. Крім них, у сумці з медикаментами в багажному відділенні його легкового авто також було знайдено 3 упаковки таблеток Солпадеїн із вмістом речовин, що є психотропами.
Предмети контрабанди вилучені. До правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ст. 263 та 309 Кримінального Кодексу України. Надалі деталі справи вивчатимуть слідчі Нацполіції.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Однак його спробу було припинено фахівцями боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску "Устилуг-Зосін".
Набої виявлено без ознак приховування у ніші передніх дверей. Крім них, у сумці з медикаментами в багажному відділенні його легкового авто також було знайдено 3 упаковки таблеток Солпадеїн із вмістом речовин, що є психотропами.
Предмети контрабанди вилучені. До правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ст. 263 та 309 Кримінального Кодексу України. Надалі деталі справи вивчатимуть слідчі Нацполіції.
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