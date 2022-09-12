Ворог вдарив ракетами по Запоріжжю, обстріляв пологовий у Краматорську і посилив репресії на Херсонщині, – ОВА





Про це повідомляють у зведенні від ОВА станом на ранок 12 вересня, пише



О 4 ранку РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Зазнав шкоди один з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Постраждалих наразі немає.



Учора ввечері в Кременчуцькому районі силами ППО збито дві ворожі ракети. Внаслідок ворожого удару по ТЕЦ у Харківській області сталося аварійне відключення електроенергії на території декількох областей, зокрема і Полтавській. Станом на зараз перепідключення, подача електричної енергії та водопостачання відновлено.



Уночі був мінометний обстріл Білопільської громади Сумської області – 15 прильотів. Без наслідків. Учора по Середино-Будській громаді чотири рази прилетіло з міномету, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета:були три довгі черги в напрямку с. Катеринівка. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.



У Дніпропетровській ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Загалом під ворожий вогонь потрапили чотири громади. У Нікопольському пошкоджені будинки, ліцей та лінія електропередач. У Криворізькому – будинки та газогін. Всюди минулося без постраждалих.



У Харківській внаслідок ракетних ударів вночі по критичній інфраструктурі одна людина загинула, тривають пошуки. Пожежу ліквідували, електропостачання відновлене. Ще одне ракетне влучання було в Новобаварському районі, пошкоджені будинки. По області окупанти вдень завдали удару по Чугуївській громаді. Внаслідок обстрілу учбово-спортивного центру виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає.



У Луганській ситуація напружена, тривають позиційні бої. Колаборанти масово покидають територію області. На Бахмутському напрямку по позиціях захисників здійснено за ніч сім артелерійських, шість мінометних та пʼять обстрілів з РСЗВ. Один раз намагались прорватись на танку. Знову вдарили ракетами.



У Донецькій росіяни вночі вдарили ракетами по Краматорську. Пошкоджено медзаклад і приватні будинки, попередньо жертв немає. Протягом доби ворог використовував артилерію, РСЗВ "Ураган", "Град", ракету ЗРК С-300. За словами мера Олександра Гончаренка, в Краматорську руйнувань зазнав пологовий.



Внаслідок обстрілів Авдіївки, Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Миколаївки, с. Карлівки та інших населених пунктів пошкоджено три багатоповерхівки, пʼять приватних житлових будинків, складське приміщення, ПрАТ "АКХЗ", ТЦ, приміщення розважального центру, будівля ЦНАПу, приміщення заводу. За добу по області троє загиблих, девʼять поранених цивільних.



У Миколаївській учора близько півночі обстрілів зазнало смт Березнегувате Березнегуватської громади. Пошкоджено газопровід, житлові будинки, адміністративну будівлю та технічні споруди комунального підприємства, магазини. Також вчора ввечері зафіксовано обстріли прилеглої території села Калачеве Березнегуватської громади. Детальна інформація уточнюється.



Сьогодні вночі в селищі Широке Широківської громади, як і вчора, зафіксовано обстріли. Влучання були по відкритихтериторіям та дорожньому покриттю. Постраждалих немає. Також вночі – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської ТГ. Постраждалих та руйнувань немає.



У Херсонській обстановка залишається складною. Ворожа армія обстріляла смт Архангельське, села Любимівка, Ольгине та Станіслав, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, серед місцевих є загиблі та поранені. По всій території області військові Росії посилили адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. В обласному центрі окупанти обікрали будинки по вулицях Озерна, Кримська та Офіцерська.



Нагадаємо, сили оборони України продовжують звільнення від окупантів. Тільки за вчора вони

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