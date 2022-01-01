ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів
Сьогодні, 10:10
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
танків - 2168 (+14);
бойових броньованих машин - 4640 (+23);
артилерійських систем - 1269 (+6);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 162 (+0);
літаків - 243 (+1);
гелікоптерів - 213 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);
крилаті ракети - 216 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);
спеціальної техніки - 117 (+0).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:
особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
танків - 2168 (+14);
бойових броньованих машин - 4640 (+23);
артилерійських систем - 1269 (+6);
РСЗВ - 311 (+0);
засоби ППО - 162 (+0);
літаків - 243 (+1);
гелікоптерів - 213 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);
крилаті ракети - 216 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);
спеціальної техніки - 117 (+0).
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