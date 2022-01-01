ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:



особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 2168 (+14);

бойових броньованих машин - 4640 (+23);

артилерійських систем - 1269 (+6);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 162 (+0);

літаків - 243 (+1);

гелікоптерів - 213 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);

крилаті ракети - 216 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);

спеціальної техніки - 117 (+0).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;танків - 2168 (+14);бойових броньованих машин - 4640 (+23);артилерійських систем - 1269 (+6);РСЗВ - 311 (+0);засоби ППО - 162 (+0);літаків - 243 (+1);гелікоптерів - 213 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);крилаті ракети - 216 (+0);Кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);спеціальної техніки - 117 (+0).

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