У Луцьку загубилася бабуся
Сьогодні, 10:44
У Луцьку жінка повідомила у поліцію про бабусю, яка загубилася.
Про це зазначають у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У суботу, 10 вересня, в Луцьку патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що до неї звернулася жінка похилого віку та попросила про допомогу, оскільки та загубилася.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу бабусі та доставили її за місцем проживання. Дорогою патрульні надали жінці психологічну допомогу у формі спілкування.
Нині загрози її життю та здоров’ю немає.
"Дякуємо громадянам, які звертають увагу на осіб, які потребують допомоги та повідомляють про це у поліцію", - наголошують правоохоронці.
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Про це зазначають у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У суботу, 10 вересня, в Луцьку патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що до неї звернулася жінка похилого віку та попросила про допомогу, оскільки та загубилася.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу бабусі та доставили її за місцем проживання. Дорогою патрульні надали жінці психологічну допомогу у формі спілкування.
Нині загрози її життю та здоров’ю немає.
"Дякуємо громадянам, які звертають увагу на осіб, які потребують допомоги та повідомляють про це у поліцію", - наголошують правоохоронці.
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