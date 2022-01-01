Путін готує «новий етап» війни, олігархи отримали завдання, – Грозєв
Сьогодні, 09:40
Російський диктатор Володимир Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії задля посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни.
Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter, повідомляє УНІАН.
За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні.
"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.
На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.
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Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter, повідомляє УНІАН.
За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні.
"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.
На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.
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