Путін готує «новий етап» війни, олігархи отримали завдання, – Грозєв





Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter, повідомляє



За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні.



"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.



На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатор Володимир Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії задля посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни.Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачіву Twitter, повідомляє УНІАН За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні."Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

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