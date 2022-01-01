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Путін готує «новий етап» війни, олігархи отримали завдання, – Грозєв

Путін готує «новий етап» війни, олігархи отримали завдання, – Грозєв
Російський диктатор Володимир Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії задля посилення збройної агресії проти України та "нового етапу" війни.

Про це пише один із найвпливовіших журналістів-розслідувачів Христо Грозєв у Twitter, повідомляє УНІАН.

За його даними, Путін хоче розпочати "новий етап боїв" у жовтні.

"Він каже, що все (провали РФ в Україні - УНІАН) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили із зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", – написав Грозєв.

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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