Курс валют у Луцьку 12 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.70, а продають за – 40.90.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 вересня готівковий курс долара становить 41.55.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.70, а продають за – 40.90.Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.

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