Замінники цукру підвищують ризик небезпечних захворювань



Вони широко використовуються як низькокалорійні альтернативи цукру.



Про це пише



Вони мають світовий ринок вартістю 7,2 мільярда доларів, вони містяться в тисячах продуктів по всьому світу, зокрема в харчових продуктах, які пройшли ультраобробку.



Кілька досліджень пов’язують споживання штучних підсолоджувачів або штучно підсолоджених напоїв зі збільшенням ваги, високим кров’яним тиском і запальними процесами, але результати залишаються неоднозначними щодо ролі штучних підсолоджувачів у причині різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання.



Нове дослідження штучних підсолоджувачів



Щоб дослідити це питання глибше, група дослідників із Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (Inserm) взяли дані про 103 388 учасників (середній вік 42 роки; 80% жінок) з вебдослідження NutriNet-Santé, започаткованого у Франції в 2009 році для дослідження зв’язку між харчуванням і здоров’ям.



Учасники дослідження пів року вели щоденники харчування. Вони вказували в них, що з'їли і випили. Виявилося, що підсолоджувачі в різній формі вживали 37% добровольців.



Негативний вплив штучних підсолоджувачів



За учасниками дослідження спостерігали 10 років. За цей час у групі зафіксували приблизно 1500 серцево-судинних проблем. Серед них ішемічні напади, інфаркти та інсульти. У тих, хто вживав цукрозамінники, ризик розвитку таких станів виявився на 9% вищим, а цереброваскулярних захворювань – на 18%.



Цереброваскулярні захворювання, або судинні захворювання головного мозку – це група захворювань, що проявляються ураженням судин головного мозку та судин шиї та призводять до пошкодження речовини головного мозку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штучні підсолоджувачі не можна назвати здоровою альтернативою цукру. Вони на 9 – 18% можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань.Вони широко використовуються як низькокалорійні альтернативи цукру.Про це пише 24 канал. Вони мають світовий ринок вартістю 7,2 мільярда доларів, вони містяться в тисячах продуктів по всьому світу, зокрема в харчових продуктах, які пройшли ультраобробку.Кілька досліджень пов’язують споживання штучних підсолоджувачів або штучно підсолоджених напоїв зі збільшенням ваги, високим кров’яним тиском і запальними процесами, але результати залишаються неоднозначними щодо ролі штучних підсолоджувачів у причині різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання.Щоб дослідити це питання глибше, група дослідників із Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень (Inserm) взяли дані про 103 388 учасників (середній вік 42 роки; 80% жінок) з вебдослідження NutriNet-Santé, започаткованого у Франції в 2009 році для дослідження зв’язку між харчуванням і здоров’ям.Учасники дослідження пів року вели щоденники харчування. Вони вказували в них, що з'їли і випили. Виявилося, що підсолоджувачі в різній формі вживали 37% добровольців.За учасниками дослідження спостерігали 10 років. За цей час у групі зафіксували приблизно 1500 серцево-судинних проблем. Серед них ішемічні напади, інфаркти та інсульти. У тих, хто вживав цукрозамінники, ризик розвитку таких станів виявився на 9% вищим, а цереброваскулярних захворювань – на 18%.Цереброваскулярні захворювання, або судинні захворювання головного мозку – це група захворювань, що проявляються ураженням судин головного мозку та судин шиї та призводять до пошкодження речовини головного мозку.

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