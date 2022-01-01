Росіяни випустили по сходу України 12 ракет: 9 збила ППО

Росіяни випустили по сходу України 12 ракет: 9 збила ППО
Увечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 – збила протиповітряна оборона.

Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.

Всього було 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітні ракети підрозділами Повітряних сил Збройних сил України збили 9 із 12 ракет окупантів.

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Теги: РФ, ракети
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