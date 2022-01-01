Росіяни випустили по сходу України 12 ракет: 9 збила ППО





Про це інформує



Всього було 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.



Зенітні ракети підрозділами Повітряних сил Збройних сил України збили 9 із 12 ракет окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 12 крилатих ракет, 9 – збила протиповітряна оборона.Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.Всього було 12 пусків: шість крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.Зенітні ракети підрозділами Повітряних сил Збройних сил України збили 9 із 12 ракет окупантів.

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