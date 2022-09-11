Затримали колишнього очільника СБУ Харківщини
Сьогодні, 04:00
Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області, затримано за підозрою в державній зраді.
Про це пише УП з посиланням на джерела в ДБР.
Дудіну повідомили про підозру в державній зраді.
У пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили УП інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити 12 вересня.
29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
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Про це пише УП з посиланням на джерела в ДБР.
Дудіну повідомили про підозру в державній зраді.
У пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили УП інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити 12 вересня.
29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.
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