Затримали колишнього очільника СБУ Харківщини

Затримали колишнього очільника СБУ Харківщини
Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області, затримано за підозрою в державній зраді.

Про це пише УП з посиланням на джерела в ДБР.

Дудіну повідомили про підозру в державній зраді.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили УП інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити 12 вересня.

29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

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Теги: очільник СБУ. Харківщина, Дудін
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