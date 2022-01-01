Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів

У зв’язку з обстрілами росіянами інфраструктури очікуються затримки низки поїздів з та до Харкова, Сум та Полтави.Про це повідомляють в Укрзалізниці.У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають такі поїзди:№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів№164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).В Укрзалізниці зазначили, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.