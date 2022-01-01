Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів
Сьогодні, 01:56
У зв’язку з обстрілами росіянами інфраструктури очікуються затримки низки поїздів з та до Харкова, Сум та Полтави.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.
Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.
Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають такі поїзди:
№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;
№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).
Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів
№164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).
В Укрзалізниці зазначили, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.
Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.
Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають такі поїзди:
№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;
№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).
Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів
№164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).
В Укрзалізниці зазначили, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обстріл Харкова: одна людина загинула
Сьогодні, 02:36
Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів
Сьогодні, 01:56
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знищена русня, звільнені населені пункти: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
11 вересень, 23:34
Медіа