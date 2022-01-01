Росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові: деякі області залишилися без світла

Росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові: деякі області залишилися без світла
Росіяни у неділю завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою.

Двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом", - написав Подоляк.

Зараз без світла лишилася низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

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Теги: ТЕЦ, Харків
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