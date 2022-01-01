Росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові: деякі області залишилися без світла
Сьогодні, 01:00
Росіяни у неділю завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом.
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.
"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою.
Двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом", - написав Подоляк.
Зараз без світла лишилася низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.
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Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.
"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою.
Двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом", - написав Подоляк.
Зараз без світла лишилася низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.
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